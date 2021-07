Maltempo in Germania: 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di almeno quattro morti e una cinquantina di dispersi il bilancio delle vittime delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale . Lo ha reso noto la polizia tedesca. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di almeno quattroe una cinquantina diil bilancio delle vittime delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale . Lo ha reso noto la polizia tedesca.

