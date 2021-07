Maltempo Germania: danni, morti e dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) 250 litri d'acqua per metro quadro. È il numero che racconta, in maniera inequivocabile, la portata della pioggia record che si è abbattuta sulla Germania nelle ultime ventiquattro ore. Un evento di dimensioni quasi storiche, i cui effetti sono tragici. Gli effetti degli eventi hanno determinato lo straripare di torrenti e fiumi, generando conseguenze che ora dopo ora hanno iniziato a regalare immagini quasi apocalittiche. Di colpo strade e alcuni villaggi si sono riprovati sommersi dall'acqua. Maltempo Germania: quasi un bollettino di guerra Da ormai diverse ore migliaia di uomini sono all'opera per assistere i cittadini delle ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 luglio 2021) 250 litri d'acqua per metro quadro. È il numero che racconta, in maniera inequivocabile, la portata della pioggia record che si è abbattuta sullanelle ultime ventiquattro ore. Un evento di dimensioni quasi storiche, i cui effetti sono tragici. Gli effetti degli eventi hanno determinato lo straripare di torrenti e fiumi, generando conseguenze che ora dopo ora hanno iniziato a regalare immagini quasi apocalittiche. Di colpo strade e alcuni villaggi si sono riprovati sommersi dall'acqua.: quasi un bollettino di guerra Da ormai diverse ore migliaia di uomini sono all'opera per assistere i cittadini delle ...

