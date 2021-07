Maltempo Germania: danni, morti e dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) dispersi, morti e danni. Prosegue l'aggiornamento di quello che è un vero e proprio bollettino di guerra determinato dal Maltempo abbattutosi dalla Germania. Al 10 luglio il bilancio delle vittime è salito a 103, con regioni più colpite la Nord Reno Westfalia (43) e la Renania Palatinato.(50). Difficile, inoltre, quantificare il numero di dispersi, aspetto che acuisce il timore che nel tempo il bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Maltempo Germania: difficile quantificare danni a persone e cose La conta diventa ancora più ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 luglio 2021). Prosegue l'aggiornamento di quello che è un vero e proprio bollettino di guerra determinato dalabbattutosi dalla. Al 10 luglio il bilancio delle vittime è salito a 103, con regioni più colpite la Nord Reno Westfalia (43) e la Renania Palatinato.(50). Difficile, inoltre, quantificare il numero di, aspetto che acuisce il timore che nel tempo il bilancio possa ulteriormente aggravarsi.: difficile quantificarea persone e cose La conta diventa ancora più ...

