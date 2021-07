Maltempo: domani allerta gialla su Milano per temporali (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Per la giornata di domani, venerdì 16 luglio, sono previste condizioni meteo perturbate sulla Lombardia e sul nodo idraulico di Milano fin dalle prime ore del mattino. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali di forte intensità che comprende tutta la giornata fino alle prime ore della notte. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi per verificare la necessità di interventi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - Per la giornata di, venerdì 16 luglio, sono previste condizioni meteo perturbate sulla Lombardia e sul nodo idraulico difin dalle prime ore del mattino. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'per rischiodi forte intensità che comprende tutta la giornata fino alle prime ore della notte. Il Comune diè pronto ad attivare i monitoraggi per verificare la necessità di interventi.

Fabiobros : RT @MarcoGranelliMI: #maltempo #allerta gialla per rischio #temporali di forte intensità su Lombardia e bacino idrico di #Milano per tutta… - MarcoGranelliMI : #maltempo #allerta gialla per rischio #temporali di forte intensità su Lombardia e bacino idrico di #Milano per tut… - statodelsud : Maltempo Lazio, protezione civile: “Allerta meteo da domani” - Pino__Merola : Maltempo Lazio, protezione civile: “Allerta meteo da domani” - ERT_Teatro : ? ? ? Causa maltempo lo spettacolo di domani ?????? ?????????? ???????? ?????????? con Daniel Pennac - previsto in Piazza San France… -