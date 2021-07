Mai più altre carceri lager. Però se ne costruiscono poche. Premier e Cartabia in visita a Santa Maria Capua Vetere. “Sfregiata la dignità umana in luoghi di sofferenza” (Di giovedì 15 luglio 2021) Mai più un caso come quello di Santa Maria Capua Vetere. Lo ha dichiarato subito la ministra della giustizia Marta Cartabia, quando sono stati recapitati gli oltre 50 avvisi di garanzia agli agenti accusati di incredibili violenze compiute sui detenuti il 6 aprile dell’anno scorso. E lo ha ribadito ieri, visitando insieme al Premier Mario Draghi, la casa circondariale “Francesco Uccella”, teatro di quei pestaggi. Un’iniziativa compiuta per lanciare un segnale forte sulla necessità di una profonda riforma del sistema carcerario (qui il video con gli interventi). La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Mai più un caso come quello di. Lo ha dichiarato subito la ministra della giustizia Marta, quando sono stati recapitati gli oltre 50 avvisi di garanzia agli agenti accusati di incredibili violenze compiute sui detenuti il 6 aprile dell’anno scorso. E lo ha ribadito ieri,ndo insieme alMario Draghi, la casa circondariale “Francesco Uccella”, teatro di quei pestaggi. Un’iniziativa compiuta per lanciare un segnale forte sulla necessità di una profonda riforma del sistema carcerario (qui il video con gli interventi). La ...

Advertising

Giorgiolaporta : Avevamo giurato che non avremmo mai più vietato a questa o quella persone di entrare in un bar, in un ristorante de… - TeresaBellanova : Per solo un voto pochi minuti fa al Senato non è passata la richiesta di sospensiva avanzata dalla Lega. Ora più c… - IlContiAndrea : Spero esca presto un nuovo album di #AlessandraAmoroso. In autunno avremo bisogno più che mai di musica #BattitiLive - PeppeScudiero : RT @CislNazionale: ??#Whirlpool non ha mai ricercato un accordo. Il Governo usi tutte le prerogative di cui dispone per far tornare indietro… - Maghi_98 : Mai messi così tanti # sembro più matta di quello che sono?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Land Rover Defender ibrida plug - in, il mito diventa alla spina, ma lo spirito di avventura è sempre lo stesso ... dunque è fondamentale ricaricare il più spesso possibile per avere tali vantaggi. Alla guida i due ...della Defender nella guida di tutti i giorni mentre il 4 cilindri sa allungare bene senza mai ...

Dopo il 'viaggio' al Gemelli del Papa. Il vaccino della cura ... con quel silenzio in cui, come aveva già detto più volte, "la cosa più importante è lo sguardo... ... Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni operate da Gesù non sono mai gesti ...

Chi rischia di più con il Covid? Su Nature uno dei più ampi studi di analisi genomica Corriere della Sera ... dunque è fondamentale ricaricare ilspesso possibile per avere tali vantaggi. Alla guida i due ...della Defender nella guida di tutti i giorni mentre il 4 cilindri sa allungare bene senza...... con quel silenzio in cui, come aveva già dettovolte, "la cosaimportante è lo sguardo... ... Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni operate da Gesù non sonogesti ...