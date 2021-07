Madrid-Parigi, spesa folle di Sergio Ramos: l’ha fatto per la moglie (Di giovedì 15 luglio 2021) Sergio Ramos JET moglie – Ai limiti dell’incredibile ciò che è appena successo a Parigi. L’ex difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha acquistato un jet privato della bellezza di 2 milioni d’euro per permettere alla moglie di viaggiare in maniera più veloce (ed esclusiva) da Madrid alla capitale francese. SCOPRI ANCHE: Colpo di scena: team storico escluso dalla serie B Sergio Ramos compra un jet per la moglie “Affronto una delle mie sfide più complicate, stare con la mia ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021)JET– Ai limiti dell’incredibile ciò che è appena successo a. L’ex difensore del Real, ha acquistato un jet privato della bellezza di 2 milioni d’euro per permettere alladi viaggiare in maniera più veloce (ed esclusiva) daalla capitale francese. SCOPRI ANCHE: Colpo di scena: team storico escluso dalla serie Bcompra un jet per la“Affronto una delle mie sfide più complicate, stare con la mia ...

