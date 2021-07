Madonna sta aiutando Britney Spears a liberarsi del padre, ecco cosa ha fatto (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo mesi di silenzio Madonna la scorsa settimana si è schierata dalla parte di Britney Spears. La regina del pop ha detto pubblicamente di voler aiutare la collega: “Ridate a questa donna la sua vita! La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani! Britney, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!”. Britney finalmente ieri ha avuto la sua prima vittoria in tribunale, da oggi si farà rappresentare da un avvocato scelto da lei, Matthew Rosengart. E proprio Rosengart è anche il legale di ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo mesi di silenziola scorsa settimana si è schierata dalla parte di. La regina del pop ha detto pubblicamente di voler aiutare la collega: “Ridate a questa donna la sua vita! La schiavitù è stata abolita da tanto tempo! A morte l’avido patriarcato che da secoli è legato alle donne! Questa è una violazione dei diritti umani!, stiamo venendo a tirarti fuori di prigione!”.finalmente ieri ha avuto la sua prima vittoria in tribunale, da oggi si farà rappresentare da un avvocato scelto da lei, Matthew Rosengart. E proprio Rosengart è anche il legale di ...

