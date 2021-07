Madonna, nuovo film sul Madame X Tour ad ottobre: diffuso il trailer (Di giovedì 15 luglio 2021) Il progetto era stato annunciato da tempo e, inizialmente, era stato destinato su Netflix. Di recente, tuttavia, è trapelata la conferma: il documentario sul Madame X Tour, ultima Tournée mondiale di Madonna, arriverà su Paramount+. L’ultimo progetto che vedrà la firma della Regina del Pop debutterà sulla piattaforma di streaming video il prossimo 8 ottobre. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Il progetto era stato annunciato da tempo e, inizialmente, era stato destinato su Netflix. Di recente, tuttavia, è trapelata la conferma: il documentario sul, ultimanée mondiale di, arriverà su Paramount+. L’ultimo progetto che vedrà la firma della Regina del Pop debutterà sulla piattaforma di streaming video il prossimo 8. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chicchi57429882 : RT @ANPI_Scuola: 'Siccome in Italia c’è gente che si definisce fascista del nuovo millennio, io dico di essere un partigiano del nuovo mill… - BastrikDorianGr : RT @ANPI_Scuola: 'Siccome in Italia c’è gente che si definisce fascista del nuovo millennio, io dico di essere un partigiano del nuovo mill… - ANPIColleferro : RT @ANPI_Scuola: 'Siccome in Italia c’è gente che si definisce fascista del nuovo millennio, io dico di essere un partigiano del nuovo mill… - Monica70884032 : RT @ANPI_Scuola: 'Siccome in Italia c’è gente che si definisce fascista del nuovo millennio, io dico di essere un partigiano del nuovo mill… - _GGiaco : RT @ANPI_Scuola: 'Siccome in Italia c’è gente che si definisce fascista del nuovo millennio, io dico di essere un partigiano del nuovo mill… -