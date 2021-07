M5S e Pd compatti sul ddl Zan. Al Senato la legge tiene, ma vacilla. Respinte le sospensive con un solo voto di scarto. I renziani decisivi si preparano a fare asse con Salvini (Di giovedì 15 luglio 2021) Respinta a Palazzo Madama la sospensiva chiesta da Lega e FI sul ddl Zan: in pratica ieri la destra di governo ha provato a mandare sotto gli ex giallorossi in modo da interrompere l’esame del provvedimento, che a quel punto sarebbe finito su un binario morto. Invece, sebbene con un solo voto di scarto – 136 voti contrari a fronte di 135 favorevoli -, l’Aula ha respinto: dopo la bocciatura di lunedì delle questioni pregiudiziali (12 i voti di scarto) si registra quindi nel giro di neanche ventiquattro ore una nuova vittoria del fronte del sì al provvedimento senza modifiche ma cantare vittoria sarebbe quantomeno arduo. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Respinta a Palazzo Madama la sospensiva chiesta da Lega e FI sul ddl Zan: in pratica ieri la destra di governo ha provato a mandare sotto gli ex giallorossi in modo da interrompere l’esame del provvedimento, che a quel punto sarebbe finito su un binario morto. Invece, sebbene con undi– 136 voti contrari a fronte di 135 favorevoli -, l’Aula ha respinto: dopo la bocciatura di lunedì delle questioni pregiudiziali (12 i voti di) si registra quindi nel giro di neanche ventiquattro ore una nuova vittoria del fronte del sì al provvedimento senza modifiche ma cantare vittoria sarebbe quantomeno arduo. Le ...

Advertising

fattoquotidiano : Prescrizione, a febbraio il M5s giurava: “Tutti compatti per difendere le nostre riforme”. Ma ora sono spaccati e v… - YoshiIrai : @elio_vito @BenedettaFrucci Non lo sono. Perché vi vantate da tempo di avere i numeri e che PD e M5S voteranno compatti, cosa che non è - GiammarioDiB : @richi_blu No sei tu che fai finta di non leggere ciò che ho scritto: come dimostrano le assenze di oggi non sono i… - fameht : @donnadimezzo @matteowinkler In quella legislatura gli 'impegni a votare' del m5s hanno fatto storia. Sulla legge e… - nedchl0rine : le chiacchere. se ne vanno i fatto restano i.v alla fine voterà il ddl così com’è perchè la mediazione non si raggi… -