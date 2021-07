Lutto nello sport | una tragedia per la Nazionale Italiana

(Di giovedì 15 luglio 2021) Una giovanissima promessa delloitaliano è scomparso improvvisamente. Il 18enne è stato trovato senza vita dalla madre. Dramma(Adobe Stock)Dramma improvviso nella pallavolo. Davide Bristot è morto questa notte. Il 18enne è stato trovato dalla madre ai piedi del letto della sua stanza. Le cause del decesso sono ancora tutte da vedere, ma negli ultimi giorni il ragazzo aveva avvertito forti mal di testa. Davide era il figlio di Paolo Bristot, un ex palleggiatore delladi pallavolo e della Luxottica Belluno. Anche il figlio aveva deciso di ...

Advertising

MaurizioCarrar8 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - Marisab79879802 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - rej_panta : Lutto nello sport - YdrasVain : È vero, l'Italia è il primo paese che vince l'eurovision e gli europei di calcio nello stesso anno. Figo. Ma io son… - VOTALEGA : Guarda 'LUTTO NELLO SPORT: ADDIO ALLA FAMOSA LEGGENDA' su YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

CheNews.it

... si era diplomata all'ITIS Nobili e da inizio anno entra entratastaff della palestra New Life dove insegnava "Zumba Fitness" e che a seguito della tragica notizia, è rimasta chiusa per. ...... si era diplomata all'ITIS Nobili e da inizio anno entra entratastaff della palestra New Life dove insegnava "Zumba Fitness" e che a seguito della tragica notizia, è rimasta chiusa per. ...Una giovanissima promessa dello sport italiano è scomparso improvvisamente. Il 18enne è stato trovato senza vita dalla madre.Maitreyi Ramakrishnan e Darren Barnet sono i protagonisti di Non Ho Mai..., la comedy che torna dal 15 luglio con la stagione 2 su Netflix.