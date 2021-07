Lutto nella musica, morto un grande del rock mondiale (Di giovedì 15 luglio 2021) Grave Lutto nella musica, addio a Jeff LaBar, chitarrista dei Cinderella: morto un grande del rock mondiale. (Ethan Miller/Getty Images)Il chitarrista dei Cinderella, storico gruppo hard rock statunitense nato nei primi anni Ottanta, Jeff LaBar è morto all’età di 58 anni. Il rocker è stato trovato morto mercoledì nel suo appartamento di Nashville dalla sua ex moglie Gaile LaBar-Bernhardt, che è andata a controllarlo dopo che non aveva avuto notizie da alcuni giorni. Suo figlio Sebastian ha confermato la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Grave, addio a Jeff LaBar, chitarrista dei Cinderella:undel. (Ethan Miller/Getty Images)Il chitarrista dei Cinderella, storico gruppo hardstatunitense nato nei primi anni Ottanta, Jeff LaBar èall’età di 58 anni. Iler è stato trovatomercoledì nel suo appartamento di Nashville dalla sua ex moglie Gaile LaBar-Bernhardt, che è andata a controllarlo dopo che non aveva avuto notizie da alcuni giorni. Suo figlio Sebastian ha confermato la ...

