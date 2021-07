Luis Alberto suda in ritiro, malumori alle spalle. Ma la supermulta arriva lo stesso (Di giovedì 15 luglio 2021) Subito negli schemi di Sarri. Senza portare il broncio. Anzi con un sorriso convinto. Questa mattina Luis Alberto si è allenato con la squadra dopo aver raggiunto ieri sera il ritiro della Lazio ad ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021) Subito negli schemi di Sarri. Senza portare il broncio. Anzi con un sorriso convinto. Questa mattinasi ènato con la squadra dopo aver raggiunto ieri sera ildella Lazio ad ...

DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto è arrivato in serata ad #Auronzo: non aveva risposto alla convocazione dei biancocelesti - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - DiMarzio : #Lazio, la conferma di Tare: #LuisAlberto è in arrivo al ritiro di Auronzo - 1979_adriano : Informazione di servizio per i vari giornalai che sparano cazzate in radio ( radio radio) giornali ( merdaggero) si… - SamueleEsse : @BushLancer @commutativa Luis Alberto lo pagherei al massimo 25 mln non di più -