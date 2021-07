Luis Alberto resta alla Lazio? L’indizio social della moglie

(Di giovedì 15 luglio 2021)è in bilico tra permanenza e addiosulla loro nuova casa romana induce all’ottimismo La vicenda, arrivato solo ieri nel ritiro di Auronzo di Cadore, deve ancora essere chiarita: lo spagnolo è ancora al centro di numerose voci di mercato tra Milan ed estero (il Siviglia su tutte) e non ha dunque sciolto le riserve sul suo futuro che potrebbe essere anche lontano d. Un indizio lasciato d...

DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto è arrivato in serata ad #Auronzo: non aveva risposto alla convocazione dei biancocelesti - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - AndreaBricchi77 : Quindi adesso altri dieci giorni con notizie su Luis Alberto, Isco, Vlasic, Pelé e Maradona e poi arriva Sbiricudon… - VinceVasta : @GFI65 Ma luis Alberto è il Nuovo SMS? - pasqualinipatri : SOCIAL – Luis Alberto vuole rimanere alla Lazio? La moglie Patricia svela l’indizio | FOTO -

Commenta per primo Il giallo si è risolto, ma la tensione resta. Dopo aver saltato il raduno di giovedì scorso, 8 luglio,si è presentato martedì sera ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio. Un ritardo che ha inevitabilmente fatto rumore, specie per l'alone di mistero che lo ha accompagnato ...Icardi chiama Mourinho Mercato,fa i capricci: Milan e Juve ci pensano. Derby romano per IlicicLe parole di Daniele Daino nella trasmissione Maracanà. L'ex difensore ha parlato della nuova Serie A e in particolare della ...Luis Alberto è in bilico tra permanenza e addio alla Lazio: l’indizio social della moglie sulla loro nuova casa romana induce all’ottimismo La vicenda Luis Alberto, arrivato solo ieri nel ritiro di ...