Luigi Della Gatta è il nuovo presidente di Ance Campania (Di giovedì 15 luglio 2021) Luigi Della Gatta, 41 anni, imprenditore edile casertano, già presidente dei costruttori di Terra di Lavoro, è il nuovo presidente dell'Ance Campania. L'assemblea dell'associazione regionale dei costruttori, riunita presso la sede dell'Unione degli Industriali di Caserta, ha eletto all'unanimità il successore di Gennaro Vitale, napoletano, che ha retto la rappresentanza regionale dal 2015. Nel corso del lavori sono stati resi noti i dati del comparto regionale che ha registrato un calo degli investimenti nel 2020 del 9,5% e meno 9,7% di ore lavorate e con ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Della Bari, terzo giorno protesta disabili: lungomare bloccato ... davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia. Cinque persone hanno trascorso la seconda ...manifestando per i diritti delle persone con disabilità - spiega in una diretta facebook Luigi ...

Pier Luigi Amata torna in libreria con "Il pugile ragazzo" Dopo l'esordio con 'Il signore della bellezza', Pier Luigi Amata torna in libreria con il suo secondo romanzo. Protagonista, Jasper Geremia Abbondanza, un ragazzo che vive in un quartiere popolare, ...

Il mondo del vino sceglie Luigi Moio: "Così vincerà la sfida del clima" La Repubblica Intesa entra nell'incubatore di nuove tecnologie Materias "Le grandi potenzialità di Materias poggiano su un rapporto strutturato con il mondo dell'Accademia e della ricerca, che in Italia è particolarmente ricco e fecondo", afferma Luigi Nicolais, ...

“Brucia il Gargano…”: il vescovo Renna a Padre Moscone: “Solidarietà” “Brucia il Gargano…”: il vescovo Luigi Renna esprime solidarietà a Sua Ecc. Mons. P. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo È stato diffuso ieri, 14 luglio 2021, ed è ...

