Lui suona il piano, il gattino rimane incantato: la scena è tenerissima (Di giovedì 15 luglio 2021) Chi lo ha detto che agli animali non piace la musica? Questo gatto toglie ogni dubbio, anche ai più scettici. Mentre il suo migliore amico umano suona il piano, il gattino, seduto sulle sue gambe, si ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Chi lo ha detto che agli animali non piace la musica? Questo gatto toglie ogni dubbio, anche ai più scettici. Mentre il suo migliore amico umanoil, il, seduto sulle sue gambe, si ...

Advertising

HiOopsLoveMe : io mi immagino tipo sdraiata sul divano con un libro in mano mentre Niall suona il piano ed ad una certa mi dice 'h… - BarbaraBiasi : @Giuseppednc @francedrago @MariuzzoAndrea @Invalsi_social salve, sono parte del dibattito scientifico internazional… - vvotefortommo : RT @giovibes_: fatemi cantare con @Louis_Tomlinson intorno ad un falò mentre lui suona e nessuno si farà male I followed @965TDY and vote… - Zineb28763443 : RT @muffinio17: Per me Serkan sarà sempre Bolat perché è un cognome troppo sexy su di lui. Quello di Kemal non mi piace per niente e suona… - muffinio17 : Per me Serkan sarà sempre Bolat perché è un cognome troppo sexy su di lui. Quello di Kemal non mi piace per niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui suona Lui suona il piano, il gattino rimane incantato: la scena è tenerissima Chi lo ha detto che agli animali non piace la musica? Questo gatto toglie ogni dubbio, anche ai più scettici. Mentre il suo migliore amico umano suona il piano, il gattino, seduto sulle sue gambe, si gode la splendida melodia. L'espressione è proprio quella di chi si rilassa al susseguirsi delle note. Un momento di tenerezza unico tra i due, ...

Salvini incassa e Giorgia Meloni scassa il centrodestra ROMA - El centrodestra unido jamàs serà vencido? Il motivetto suona simpatico ma ormai è storia passata . Vero, ogni volta che i leader si attovagliano per ... Anche se lui avrà sempre l'ultima parola. E ...

Lui suona il piano, il gattino rimane incantato: la scena è tenerissima Il Messaggero Al Pavaglione di Lugo l’omaggio al compositore argentino con la musica del Quinteto Astor Piazzolla Nessuno ha mai suonato la musica di Astor Piazzolla meglio di lui. Ma se esiste qualcuno in grado di ricreare lo spirito del Nuevo Tango, quello è il ...

“Brave and Beautiful”, Cesur è l’attore turco Kivanç Tatlitug Ex giocatore di basket e modello, il protagonista della soap di Canale 5 dal nome... impossibile fa impazzire le fan italiane ...

Chi lo ha detto che agli animali non piace la musica? Questo gatto toglie ogni dubbio, anche ai più scettici. Mentre il suo migliore amico umanoil piano, il gattino, seduto sulle sue gambe, si gode la splendida melodia. L'espressione è proprio quella di chi si rilassa al susseguirsi delle note. Un momento di tenerezza unico tra i due, ...ROMA - El centrodestra unido jamàs serà vencido? Il motivettosimpatico ma ormai è storia passata . Vero, ogni volta che i leader si attovagliano per ... Anche seavrà sempre l'ultima parola. E ...Nessuno ha mai suonato la musica di Astor Piazzolla meglio di lui. Ma se esiste qualcuno in grado di ricreare lo spirito del Nuevo Tango, quello è il ...Ex giocatore di basket e modello, il protagonista della soap di Canale 5 dal nome... impossibile fa impazzire le fan italiane ...