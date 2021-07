Luca Tommassini firma il debutto di Eva Emaus: «La musica è provocazione» (Di giovedì 15 luglio 2021) «Never yours again», «Mai più tua». L’urlo di Eva Emaus, che nella musica ha guadagnato l’epiteto di «nuova promessa del pop internazionale», non ha a che vedere, unicamente, con la consapevolezza amorosa. «Quel che volevo è raccontare un bisogno di libertà, qualcosa di universale, che si possa manifestare tanto nella sfera privata quanto nella sfera sociale», ha spiegato la cantante, la cui passione per la musica ha radici antiche. «È cominciata che ero una bambina. Cantavo al Teatro San Carlo, nel coro delle Voci Bianche. Ho avuto una formazione classica, alla quale poi ho accostato lo studio del violino. Crescendo, però, ho sentito il bisogno di esplorare anche altro. Ho preso a fare lezione con insegnanti più pop e, viaggiando, ho cercato di arricchire il canto e lo strumento con le tecniche dei luoghi visitati», ha raccontato ancora Emaus, cresciuta tra Napoli e Roma, e approdata poi all’estero. «Con Federico Paciotti, ho finito di scrivere il mio album», ha detto, spiegando come Never yours again, suo singolo d’esordio, sia il primo di una serie che si spera lunga. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) «Never yours again», «Mai più tua». L’urlo di Eva Emaus, che nella musica ha guadagnato l’epiteto di «nuova promessa del pop internazionale», non ha a che vedere, unicamente, con la consapevolezza amorosa. «Quel che volevo è raccontare un bisogno di libertà, qualcosa di universale, che si possa manifestare tanto nella sfera privata quanto nella sfera sociale», ha spiegato la cantante, la cui passione per la musica ha radici antiche. «È cominciata che ero una bambina. Cantavo al Teatro San Carlo, nel coro delle Voci Bianche. Ho avuto una formazione classica, alla quale poi ho accostato lo studio del violino. Crescendo, però, ho sentito il bisogno di esplorare anche altro. Ho preso a fare lezione con insegnanti più pop e, viaggiando, ho cercato di arricchire il canto e lo strumento con le tecniche dei luoghi visitati», ha raccontato ancora Emaus, cresciuta tra Napoli e Roma, e approdata poi all’estero. «Con Federico Paciotti, ho finito di scrivere il mio album», ha detto, spiegando come Never yours again, suo singolo d’esordio, sia il primo di una serie che si spera lunga.

Choosethebestf1 : Luca Tommassini In questo tuo post mi vengono in mente certe situazioni alquanto imbarazzanti - FNW_IT : We Are Dreamers: Luca Tommassini lancia un nuovo marchio di streetwear - Robo29778850 : @ViaColTrash Oltre a Battiti, vai a vedere anche lo stage di Bologna ed il videoclip di Luca tommassini e poi lo stage che terrà il 22... - aauroradelia : io dopo aver detto a mia mamma che non può parlarmi sempre e solo di Luca Tommassini: -