Love Is In The Air, Puntate Turche: L’Atroce Segreto Di Alptekin! (Di giovedì 15 luglio 2021) Anticipazioni Love Is In The Air: dopo l’inizio di una collaborazione con Ferit, emerge la verità sui genitori di Eda, che hanno perso la vita in una casa edificata da Alptekin. La relazione tra Eda e Serkan è messa alla prova… Ecco cosa succederà nelle prossime Puntate della soap opera turca Love Is In The Air! Nelle prossime Puntate di Love Is In The Air è in arrivo un grande colpo di scena. Infatti, lentamente, inizia ad emergere una scioccante verità sul conto dei genitori di Eda, che coinvolge anche Serkan. Questo causa problemi alla relazione tra i due… Anticipazioni Love Is In The ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 15 luglio 2021) AnticipazioniIs In The Air: dopo l’inizio di una collaborazione con Ferit, emerge la verità sui genitori di Eda, che hanno perso la vita in una casa edificata da Alptekin. La relazione tra Eda e Serkan è messa alla prova… Ecco cosa succederà nelle prossimedella soap opera turcaIs In The Air! Nelle prossimediIs In The Air è in arrivo un grande colpo di scena. Infatti, lentamente, inizia ad emergere una scioccante verità sul conto dei genitori di Eda, che coinvolge anche Serkan. Questo causa problemi alla relazione tra i due… AnticipazioniIs In The ...

