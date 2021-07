Love is in the air, anticipazioni: Selin in crisi, Serkan dice a Eda di amarla (Di giovedì 15 luglio 2021) Eda ormai è pronta per partire per l’Italia e dimenticare quindi Serkan che invece non ha preso per niente bene la cosa. I due si sono ritrovati insieme e l’imprenditore nel sonno ha sognato proprio la bella Eda, peccato che al risveglio non si sia ricordato di nulla. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 16 luglio 2021. Eda continuerà a prepararsi per la sua partenza in Italia e per lasciarsi alle spalle il rapporto con Serkan ma prima di andare via succederà altro e Selin sarà una grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Eda ormai è pronta per partire per l’Italia e dimenticare quindiche invece non ha preso per niente bene la cosa. I due si sono ritrovati insieme e l’imprenditore nel sonno ha sognato proprio la bella Eda, peccato che al risveglio non si sia ricordato di nulla. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani venerdì 16 luglio 2021. Eda continuerà a prepararsi per la sua partenza in Italia e per lasciarsi alle spalle il rapporto conma prima di andare via succederà altro esarà una grande ...

