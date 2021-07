Love is in the air, anticipazioni dal 19 al 23 luglio: Ferit non sposa più Selin (Di giovedì 15 luglio 2021) Un clamoroso colpo di scena animerà i prossimi episodi di Love is in the air generando importanti dinamiche nelle vicende della soap. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 19 al 23 luglio, rivelano che Ferit lascerà Selin sull'altare umiliandola profondamente. Nel frattempo, Alptekin si deciderà a rivelare a Serkan il suo coinvolgimento nella morte dei genitori di Eda, ma avrà un infarto e non riuscirà a dirglielo. Infine, Serkan ed Eda intraprenderanno una relazione seria mentre Piril bacerà a sorpresa Engin. Love is in the air, anticipazioni dal 19 al 23 ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 luglio 2021) Un clamoroso colpo di scena animerà i prossimi episodi diis in the air generando importanti dinamiche nelle vicende della soap. Lerelative alle puntate in onda dal 19 al 23, rivelano chelasceràsull'altare umiliandola profondamente. Nel frattempo, Alptekin si deciderà a rivelare a Serkan il suo coinvolgimento nella morte dei genitori di Eda, ma avrà un infarto e non riuscirà a dirglielo. Infine, Serkan ed Eda intraprenderanno una relazione seria mentre Piril bacerà a sorpresa Engin.is in the air,dal 19 al 23 ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - user26211 : RT @user26211: l'amore è nell'aria e tu con una maschera. love is in the air and you with a mask. #love #foto #frases - user26211 : l'amore è nell'aria e tu con una maschera. love is in the air and you with a mask. #love #foto #frases - xiaozhaning : be completely free to be whoever the fuck they want, love is never wrong” quindi prima di parlare queerbaiting alla… - radiokemonia : Stai ascoltando: The Flirts-Helpless (You Took My Love) La musica anni 80 solo su -