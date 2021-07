Love is in the Air Anticipazioni 16 luglio 2021: Serkan impedisce a Eda di partire, "Sono pazzamente innamorato di te!" (Di giovedì 15 luglio 2021) Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 16 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda rivela a Selin che Serkan è innamorato di lei ma il Bolat fa la sua scelta e raggiunge Eda per rivelarle i suoi sentimenti. Leggi su comingsoon (Di giovedì 15 luglio 2021) Vediamo lediis in the Air per la puntata del 16. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda rivela a Selin chedi lei ma il Bolat fa la sua scelta e raggiunge Eda per rivelarle i suoi sentimenti.

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - sara_grimaldi : #Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2021 -… - idkflowers1 : RT @comadafav0le: @IoSonoSpiderMan Te ne spillo due perché non so quale scegliere. “True love waits” dei Radiohead (che tra l’altro è stata… - comadafav0le : @IoSonoSpiderMan Te ne spillo due perché non so quale scegliere. “True love waits” dei Radiohead (che tra l’altro è… - skyfullofsouls : @flyingonastar we need to take care of ourselves but also of the people we love e spesso si tratta anche di riconos… -