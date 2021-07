Love is in the air anticipazioni 16 luglio 2021, Eda vuole partire e dimenticare Serkan (Di giovedì 15 luglio 2021) Eda decide di accettare la proposta fatta dall’università e di volare in Italia per dimenticare Serkan. Nel corso della puntata di Love Is in the Air del 16 luglio 2021 decide però di fare ancora qualcosa per il Bolat, dicendo a Selin che lui è ancora innamorato di lei. Quest’ultima ha una crisi improvvisa e non capisce più di chi è innamorata. Serkan intanto sceglie di seguire il suo cuore che tenta di raggiungere Eda per impedirle di lasciare Istanbul. L’episodio della soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 luglio 2021) Eda decide di accettare la proposta fatta dall’università e di volare in Italia per. Nel corso della puntata diIs in the Air del 16decide però di fare ancora qualcosa per il Bolat, dicendo a Selin che lui è ancora innamorato di lei. Quest’ultima ha una crisi improvvisa e non capisce più di chi è innamorata.intanto sceglie di seguire il suo cuore che tenta di raggiungere Eda per impedirle di lasciare Istanbul. L’episodio della soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe ...

