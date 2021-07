Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Raffaella Carrà dopo le critiche ricevute

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 luglio 2021)quandoè morta le ha dedicato un bellissimo post pubblico. “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa ...