L’ora di un whatever it takes di Salvini e Meloni contro i No vax

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Al direttore - Un numero significativo di insegnanti non si è ancora vaccinato. Non sarebbe opportuno estendere l’obbligo, già esistente per il personale sanitario, anche ai docenti? Mi auguro che il governo, in un contesto in cui diversi stati europei decidono l’obbligatorietà del green pass per accedere a molti servizi, faccia prevalere il diritto alla salute della collettività rispetto ad alcuni discutibili diritti individuali di libertà. Bruno Cassinari Condivido. Al direttore - Sono un medico e sicuramente non sono di sinistra. Ecco perché vi scrivo, perché mi dispiace la cantonata che la destra sta prendendo su pass e vaccinazioni più o meno obbligatorie o fortemente ...