Lombardia: l’88% dei positivi non è vaccinato, il 47% presenta la variante Delta (Di giovedì 15 luglio 2021) La Direzione generale Welfare della Regione Lombardia comunica che “al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi“. “Regione Lombardia ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i temponi positivi e nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta è risultata pari all’11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di essi, a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) La Direzione generale Welfare della Regionecomunica che “al 14 luglio insono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi“. “Regioneha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i temponie nel mese di giugno la percentuale dei casi conè risultata pari all’11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di essi, a ...

