Loki Stagione 2, la Marvel ha confermato un’altra stagione per la serie (Di giovedì 15 luglio 2021) Loki stagione 2, Tom Hiddleston sarà nuovamente Loki il Dio dell’inganno, tutti sono pronti per affrontare insieme a lui le insidie della seconda stagione. Loki stagione 2, i Marvel Studios confermano la seconda stagione per il Dio Dell’Inganno (Screenshot)La data d’uscita è prevista per il 2022, infatti i Marvel Studios hanno annunciato in via ufficiale che ci sarà una seconda stagione della serie incentrata sul Dio ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021)2, Tom Hiddleston sarà nuovamenteil Dio dell’inganno, tutti sono pronti per affrontare insieme a lui le insidie della seconda2, iStudios confermano la secondaper il Dio Dell’Inganno (Screenshot)La data d’uscita è prevista per il 2022, infatti iStudios hanno annunciato in via ufficiale che ci sarà una secondadellaincentrata sul Dio ...

Advertising

infoitcultura : La seconda stagione di Loki è ufficiale: ve ne eravate accorti? - _neatmonster : Il finale di stagione di Loki è una bomba madooo - pingu861905 : RT @arty_von: Mi sentivo carina ;) Ps per chi lo guarda.. il finale di stagione di #Loki ci aspetta! #LokiWednesdays no.. non sto sponsor… - stank_88_ : RT @_lun4__: #Loki noi fuori dai Marvel Studios che chiediamo la seconda stagione di Loki: - cvroljnx : RT @blackhereticc: ma pensate a loki che nella seconda stagione affronterà kang con la bontà d’animo -