Locatelli Juventus: fissato il summit con il Sassuolo. Gli aggiornamenti (Di giovedì 15 luglio 2021) È stata fissata la data per il nuovo appuntamento tra Sassuolo e Juventus per proseguire la trattativa per Locatelli Juventus e Sassuolo sono pronte a ricominciare il dialogo per portare avanti la trattativa legata a Manuel Locatelli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, domani (16 luglio ndr) è fissato da programma il tanto atteso secondo appuntamento tra Juve e Sassuolo. Capiremo che tipo di proposta avrà partorito la Juve per convincere il Sassuolo. Le due società avevano avuto un primo contatto durante Euro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) È stata fissata la data per il nuovo appuntamento traper proseguire la trattativa persono pronte a ricominciare il dialogo per portare avanti la trattativa legata a Manuel. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, domani (16 luglio ndr) èda programma il tanto atteso secondo appuntamento tra Juve e. Capiremo che tipo di proposta avrà partorito la Juve per convincere il. Le due società avevano avuto un primo contatto durante Euro ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - TuttoMercatoWeb : Juventus, si avvicina l'assalto a Locatelli: entro domani la prima offerta ufficiale al Sassuolo - GoalItalia : -1 al raduno della #Juventus ???? Gli argomenti da sviluppare certamente non mancano: da #Dybala e #CR7, passando p… - FSabathier : RT @DiMarzio: #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, si avvicina l'assalto a Locatelli: entro domani la prima offerta ufficiale al Sassuolo -