LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Rigoberto Uran sul Tourmalet! (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France La presentazione della diciottesima tappa – La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesima tappa – oggi il Tourmalet! – Diego Ulissi conquista la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana 2021 16.24 Passa per primo al GPM Pierre LaTour, secondo David Gaudu. 16.23 Appena 500 metri alla cima del Col du Tourmalet! 16.22 CHE FORCING DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELa presentazione della diciottesima– La cronaca della diciassettesima frazione – Il trionfo della maglia gialla Pogacar – Le pagelle della diciassettesimailmalet! – Diego Ulissi conquista la primadella Settimana Ciclistica Italiana16.24 Passa per primo al GPM Pierre La, secondo David Gaudu. 16.23 Appena 500 metri alla cima del Col dumalet! 16.22 CHE FORCING DI ...

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - astronavemusica : Al via da Marostica il tour Live - Fuori dagli Spazi di @francescacheeks. Sold-out le tappe di Trieste del 15 lugli… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: 1’40” di vantaggio per il gruppo Alaphilippe sulle prime rampe d… - infoitsport : LIVE Tour de France, 18ª tappa: in 4 al comando, in arrivo la scalata del Tourmalet -