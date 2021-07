LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar cannibale | 3 maglie! Uran alla deriva Nuova classifica

(Di giovedì 15 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37 La nostradella 18°deldefinisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport per cronache, dichiarazioni, analisi e approfondimenti sulla Grande Boucle. Un caro saluto e a presto. 17.36 Domani torneranno in scena invece le ruote veloci, come nell’ultimadi domenica sugli Champs-Elysées. 17.35 Sette minuti da recuperare per il decimo posto per Mattia Cattaneo: questo obiettivo appare difficile, in ogni caso l’azzurro sta disputando unde ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

... 'ILE' MIO AL 50%, MA NON SI SA MAI' 17.33 Questa la classifica generale aggiornata, crolla Rigoberto Uran: 1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 75h 00 02' - B : 36' - 2 JONAS VINGEGAARD 18 ...... Rai2, che per due settimane sarà "rete olimpica", in un'alternanza di eventi, differite, ... come avvenuto per il Giro d'Italia, per Euro2020 e per ilde France. Dalle 3 del mattino (le 10 di ...Nell'appuntamento di oggi, 129.7 km da Pau a Luz Ardiden, una delle salite più iconiche della corsa. Ampio vantaggio per Pogacar, che dovrà difendere 5'39'' su Vingegaard ...ROMA (ITALPRESS) – Si aggiungono tre nuove date al tour estivo di Michele Bravi, cantautore che da poco ha pubblicato il singolo “Falene” insieme all’artista internazionale multiplatino Sophie and The ...