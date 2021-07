Lithuanian Film Days dal 20 al 22 luglio alla Casa del Cinema

Advertising

CinecittaNews : Lithuanian Film Days alla Casa del cinema di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Lithuanian Film

Cinecittà News

Si tiene a Roma, il 20, 21 e 22 luglio , presso la Casa del Cinema , a ingresso gratuito, la seconda edizione deiDays , iniziativa dell'Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e delcenter. Dal dramma al documentario, passando per la commedia tragicomica: lavori ...Leading Italian sales agent and production company The Open Reel is at the Cannes Marché duselling its newly - acquired Spanish feature "Mía and Moi" ("Mia y Moi") from director Borja de ...Si tiene a Roma, il 20, 21 e 22 luglio, presso la Casa del Cinema, a ingresso gratuito, la seconda edizione dei Lithuanian Film Days, iniziativa dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia ...Dal 7 al 12 agosto arriva la IX edizione del più grande festival del cortometraggio in Italia. Giulio Vita «la cultura è un diritto e noi abbiamo il dovere di garantirla» ...