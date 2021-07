L’italiana di Algeri, in onda su RAI 5 (Di giovedì 15 luglio 2021) L’italiana in Algeri è l’opera che la mattinata di RAI 5 propone ai suoi spettatori. Parliamo della versione andata in scena presso il Teatro Regio di Torino. L’opera di Gioachino Rossini ha per protagonista la giovane Isabella. Si tratta di una ragazza italiana che viene fatta prigioniera dai corsari del Bey Mustafà, che sta cercando una nuova moglie. Isabella stando alla corte del Bey ritroca però il suo amato Lindoro, che si era perduto e per il quale lei aveva lasciato casa pur di ritrovarlo. A dirigere l’orchestra il maestro Alessandro De Marchi. Sul palco vedremo Luciana D’Intino, Juan Diego Florez, Mark S.Doss, Maura Maurizio, Alberto ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 luglio 2021)inè l’opera che la mattinata di RAI 5 propone ai suoi spettatori. Parliamo della versione andata in scena presso il Teatro Regio di Torino. L’opera di Gioachino Rossini ha per protagonista la giovane Isabella. Si tratta di una ragazza italiana che viene fatta prigioniera dai corsari del Bey Mustafà, che sta cercando una nuova moglie. Isabella stando alla corte del Bey ritroca però il suo amato Lindoro, che si era perduto e per il quale lei aveva lasciato casa pur di ritrovarlo. A dirigere l’orchestra il maestro Alessandro De Marchi. Sul palco vedremo Luciana D’Intino, Juan Diego Florez, Mark S.Doss, Maura Maurizio, Alberto ...

Advertising

Algerie_Infos : The Italian???? Girl in Algiers???? (L'Italiana in Algeri) • By Gioachino Rossini - sepia_cinema : @henrywgc @deeplyclassical Elgar 2 and Rossini L'italiana in Algeri - mbvukutaphiri : L'italiana In Algeri: The Italian Girl In Algiers (Act I Scene 6: Recitativo: E Ricusar Potresti-Scene 7: Ascoltami… - 34Eule : RT @teatroallascala: Tomorrow, 8 July, at 12pm CEST booking opens for L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia and Il turco in Italia.… - JaneTim8 : RT @teatroallascala: Tomorrow, 8 July, at 12pm CEST booking opens for L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia and Il turco in Italia.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’italiana Algeri Scala, per la Festa della Musica in streaming "L’Italiana in Algeri" Sky Tg24