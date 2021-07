L’Italia entra nel New Space. Il contratto per Thales Alenia Space (e non solo) (Di giovedì 15 luglio 2021) Il New Space è atterrato a Roma, e più precisamente alla Casa dell’Aviatore. Oggi un intreccio di intese e contratti ha aperto alL’Italia la strada per la nuova economia dello Spazio, a cominciare dal futuro commerciale della Stazione spaziale internazionale. Protagonisti Aeronautica militare, Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Thales Alenia Space (la joint venture tra la francese Thales e Leonardo), a cui la società americana Axiom Space ha assegnato il contratto per realizzare i primi due moduli ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Newè atterrato a Roma, e più precisamente alla Casa dell’Aviatore. Oggi un intreccio di intese e contratti ha aperto alla strada per la nuova economia dello Spazio, a cominciare dal futuro commerciale della Stazione spaziale internazionale. Protagonisti Aeronautica militare, Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e(la joint venture tra la francesee Leonardo), a cui la società americana Axiomha assegnato ilper realizzare i primi due moduli ...

