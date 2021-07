L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu (Di giovedì 15 luglio 2021) di Olga Chieffi E’ fissato per domani sera, alle ore 20, lo start del workshop intensivo “Donna Luce”, promosso da Antonio Grimaldi e dal suo Teatro del Grimaldello, presso il Convento di Sant’Antonio di Nocera Inferiore. Due giorni con performance finale, dedicati a Raffaella Carrà e alle sue canzoni che inneggiano all’amore e perfino al sesso. Le richieste dell’attore e regista Antonio Grimaldi sono chiare: “Sei donna maschio lesbica gay trans sei di colore, sei piccola/o, sei grande grande sei vecchia/o ? L’ importante è far L amore con chi hai voglia tu. Portati un caschetto biondo un vestito glamour, una bandiera arcobaleno o un tricolore. Solo così possiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 luglio 2021) di Olga Chieffi E’ fissato per domani sera, alle ore 20, lo start del workshop intensivo “Donna Luce”, promosso da Antonio Grimaldi e dal suo Teatro del Grimaldello, presso il Convento di Sant’Antonio di Nocera Inferiore. Due giorni con performance finale, dedicati a Raffaella Carrà e alle sue canzoni che inneggiano all’amore e perfino al sesso. Le richieste dell’attore e regista Antonio Grimaldi sono chiare: “Sei donna maschio lesbica gay trans sei di colore, sei piccola/o, sei grande grande sei vecchia/o ? L’ importante è far L amore con chi haitu. Portati un caschetto biondo un vestito glamour, una bandiera arcobaleno o un tricolore. Solo così possiamo ...

matteozenatti : RT @Lady_ofShalott_: Tutti a sbraitare che si dovrà evitare la DaD il prossimo anno scolastico. Nessuno che dica che per farlo occorrerebbe… - lorenzocolav : RT @Lady_ofShalott_: Tutti a sbraitare che si dovrà evitare la DaD il prossimo anno scolastico. Nessuno che dica che per farlo occorrerebbe… - MariuzzoAndrea : RT @Lady_ofShalott_: Tutti a sbraitare che si dovrà evitare la DaD il prossimo anno scolastico. Nessuno che dica che per farlo occorrerebbe… - Lady_ofShalott_ : Tutti a sbraitare che si dovrà evitare la DaD il prossimo anno scolastico. Nessuno che dica che per farlo occorrere… - BlakeDevineRF : @kaiparkerFR l’importante è che tu ti imputi di farlo*si alza*vuoi da bere? -

Ultime Notizie dalla rete : L’importante farlo Non preoccuparti di fallire l’importante è farlo con grazia La Stampa