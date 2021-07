L’ignobile caccia al senigalliese (scambiato per senegalese) di chi non sa neanche l’italiano (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sono intorno a noi, in mezzo a noi”, cantava Frankie HI-NRG nella sua storica “Quelli che ben pensano”. E nessun verso di nessun’altra canzone poteva riassumere al meglio una paradossale vicenda che si è consumata sui social network e che rappresenta l’esatto specchio della società italiana attuale. Protagonisti di questa breve storia triste sono i commentatori sovranisti che oltre a non conoscere la geografia sembrano non conoscere neanche l’italiano. Tutta colpa di un senigalliese. senigalliese confuso con “senegalese”, i leghisti non conoscono l’italiano Partiamo dall’inizio. Lo scorso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sono intorno a noi, in mezzo a noi”, cantava Frankie HI-NRG nella sua storica “Quelli che ben pensano”. E nessun verso di nessun’altra canzone poteva riassumere al meglio una paradossale vicenda che si è consumata sui social network e che rappresenta l’esatto specchio della società italiana attuale. Protagonisti di questa breve storia triste sono i commentatori sovranisti che oltre a non conoscere la geografia sembrano non conoscere. Tutta colpa di unconfuso con “”, i leghisti non conosconoPartiamo dall’inizio. Lo scorso ...

Advertising

fmastrovito : RT @neXtquotidiano: L’ignobile caccia al senigalliese (scambiato per senegalese) di chi non sa neanche l’italiano - sassari68 : RT @neXtquotidiano: L’ignobile caccia al senigalliese (scambiato per senegalese) di chi non sa neanche l’italiano - neXtquotidiano : L’ignobile caccia al senigalliese (scambiato per senegalese) di chi non sa neanche l’italiano -

Ultime Notizie dalla rete : L’ignobile caccia Senigalliese confuso con "senegalese", i leghisti non conoscono l'italiano next