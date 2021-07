Licenziamenti Gkn | presidio dei lavoratori sotto la prefettura con fumogeni

(Di giovedì 15 luglio 2021) Firenze, tamburi e cori per far sentire la presenza ai componenti del tavolo ministeriale che si è riunito nel capoluogo ...

Advertising

marattin : Comunicare un licenziamento via mail è del tutto inaccettabile. Detto ciò, Gkn sta licenziando per chiusura stabili… - lucatelese : A Firenze 422 lavoratori di Gkn (componenti automotive) mandati a casa con una mail. L’azienda vuole delocalizzare.… - fattoquotidiano : De Palma (Fiom Cgil): “Licenziamenti alla Gianetti e Gkn? Un atto di killeraggio. Governo faccia meno comunicati e… - LobbaLuisa : RT @LaNotiziaTweet: Licenziamenti senza fine. Grazie al premier dei Migliori. Whirlpool, Gianetti, Gkn: l’elenco delle chiusure è lungo. Ef… - MatteoCa_ : Contro lo sblocco dei licenziamenti e a sostegno dei lavoratori GKN, USB Toscana proclama lo sciopero generale di 8… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti Gkn

Firenze, tamburi e cori per far sentire la presenza ai componenti del tavolo ministeriale che si è riunito nel capoluogo ..., il tavolo in prefettura: confermati i 422. Gli operai protestano / ..."E' stata una decisione presa all'unanimità dal Cda. C'è una impossibilità a proseguire con l'attività di impresa e l'inevitabile conseguenza ci porta ad aprire la procedura di licenziamento collettiv ...Cori, fumogeni, tamburi e tanti fischi fuori dalla Prefettura a Firenze. Sono i lavoratori della Gkn, azienda di Campi Bisenzio in cui è in corso la procedura di licenziamento per 422 persone. Oggi, ...