Libano: il premier incaricato Hariri rinuncia (Di giovedì 15 luglio 2021) Il premier incaricato Saad Hariri ha rimesso in mano al capo di Stato Michel Aoun l'incarico di formare il governo dopo che ieri lo stesso Hariri aveva presentato ad Aoun una nuova proposta di formare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) IlSaadha rimesso in mano al capo di Stato Michel Aoun l'incarico di formare il governo dopo che ieri lo stessoaveva presentato ad Aoun una nuova proposta di formare ...

