Libano ancora senza governo Hariri rinuncia | sotto la pressione di Usa e Francia

"Che Dio posso aiutare il Libano" ha commentato il primo ministro designato Saad Hariri dopo che la sua proposta di governo tecnocratico è stata rifiutata dal presidente libanese, Michel Aoun. Otto mesi per non raggiungere niente, il Libano è sull'orlo dello sfacelo. Lo stallo politico sta contribuendo al collasso economico del paese e il primo ministro ad interim Hassan Diab ha chiesto aiuto internazionale per evitare un'imminente "esplosione sociale". Servono riforme economiche, politiche e istituzionali: servono fondi per portarle avanti, serve una ricostruzione completa del sistema del paese e del suo tessuto ...

