Leonardo simbolo di rinascita nel polo industriale di Riso Scotti

(Di giovedì 15 luglio 2021) È passato un anno e mezzo da quando l’Assessorato alla Cultura di Pavia espose la statua gigante durante le celebrazioni leonardesche e la mostra Looking for Monna Lisa. “In mezzo ci sono stati diciotto mesi di Covid, che hanno dilatato e forse cambiato il tempo, lasciandoci una gran voglia di… rinascimento”, rivela Dario, presidente L'articolo proviene da Novella 2000.

natsumi_potter : RT @chenesaidime_: Leonardo Spinazzola, sei diventato un simbolo e ti vogliamo bene?? #Quirinale #ItsNotComingHome #ItaliaCampionedEuropa h… - SofiaDAlessand7 : RT @chenesaidime_: Leonardo Spinazzola, sei diventato un simbolo e ti vogliamo bene?? #Quirinale #ItsNotComingHome #ItaliaCampionedEuropa h… - IlaLauriola : RT @chenesaidime_: Leonardo Spinazzola, sei diventato un simbolo e ti vogliamo bene?? #Quirinale #ItsNotComingHome #ItaliaCampionedEuropa h… - bad_decisions0 : RT @chenesaidime_: Leonardo Spinazzola, sei diventato un simbolo e ti vogliamo bene?? #Quirinale #ItsNotComingHome #ItaliaCampionedEuropa h… - redecomet : RT @chenesaidime_: Leonardo Spinazzola, sei diventato un simbolo e ti vogliamo bene?? #Quirinale #ItsNotComingHome #ItaliaCampionedEuropa h… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo simbolo

Novella 2000

... quando decidono che non si sarebbero mai allontanati, è ildel loro legame. Étienne, da ... diTaiuti), Sem, 18 7 di 21 - SE CERCHI IL MISTERO - Il giallo Il riscatto del perdente Ligas ...... per collegare un palazzo storico del centro che si aggiungerà ad altri edifici "" della ... il Teatro Osservanza, il Convento dei Cappuccini, la Comet, il centroe diversi istituti ...Leonardo Da Vinci simbolo di rinascita per il polo industriale e la scuderia stessa di Riso Scotti: l'inaugurazione della statua a Pavia ...Si accende la bufera fra Prefettura e Figc dopo i festeggiamenti del gruppo azzurro dopo la vittoria di Euro 2020.