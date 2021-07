Leonardo Bonucci: "Scaricabarile all'italiana, avevamo l'ok delle autorità" (Di giovedì 15 luglio 2021) “A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe”. Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, fornisce al Foglio la sua versione dei fatti sul pullman scoperto che ha portato in trionfo gli Azzurri nel centro di Roma. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato lui a piegare le resistenze del Governo e delle forze dell’ordine. Bonucci non nega di aver discusso in maniera energica - e d’altra parte le immagini mostrano questo - ma esclude che si sia trattato di essere stato a capo di un blitz. “L’intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe”., difensore della Juventus e della Nazionale, fornisce al Foglio la sua versione dei fatti sul pullman scoperto che ha portato in trionfo gli Azzurri nel centro di Roma. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato lui a piegare le resistenze del Governo eforze dell’ordine.non nega di aver discusso in maniera energica - e d’altra parte le immagini mostrano questo - ma esclude che si sia trattato di essere stato a capo di un blitz. “L’intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto e ...

Advertising

EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - Vivo_Azzurro : ??? Le parole di Leonardo #Bonucci nominato migliore in campo della Finale di #EURO2020 #RinascimentoAzzurro ??????… - LuigiTironel7 : RT @La_Bianconera: 'Grazie papà! Hai visto? Ci sono riuscito!' [Leonardo #Bonucci] [????? via Massimo Martinelli] - HuffPostItalia : Leonardo Bonucci: 'Scaricabarile all'italiana, avevamo l'ok delle autorità' -