LEONARDO BONUCCI e MARTINA MACCARI matrimonio del 18 giugno 2011

LEONARDO BONUCCI difensore della Juventus e della Nazionale e uno dei protagonisti di Euro 2020 ha ha sposato il 18 giugno 2011 MARTINA MACCARI classe 1985 ed ex modella e social influencer con un'intima cerimonia celebrata a Siena. Per l'occasione la sposa ha indossato un elegante abito firmato Antonio Riva, mentre lo sposo Dolce & Gabbana. La famiglia si è allargata il 7 luglio dell'anno successivo con l'arrivo di Lorenzo e, due anni più tardi, con l'arrivo del piccolo Matteo. Nel 2019 è invece nata Matilda. La coppia ha in passato attraversato un momento difficile a causa ...

