Legambiente: “Concessioni su 68% litorale”. Sostenibilità: “Top Piana Sele e Cilento” (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – “In Campania è quasi impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. Spesso le spiagge libere sono poste vicino alle foci dei fiumi, dove la balneazione è vietata”. E’ la sintesi di Legambiente al Report “Spiagge 2021” contenenti dati sulle spiagge libere e Concessioni in Campania. REPORT Legambiente Concessioni demaniali – In Campania complessivamente si può stimare che con le sole Concessioni relative agli stabilimenti balneari, campeggi e complessi turistici oltre il 68% delle aree costiere sabbiose è sottratto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – “In Campania è quasi impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. Spesso le spiagge libere sono poste vicino alle foci dei fiumi, dove la balneazione è vietata”. E’ la sintesi dial Report “Spiagge 2021” contenenti dati sulle spiagge libere ein Campania. REPORTdemaniali – In Campania complessivamente si può stimare che con le solerelative agli stabilimenti balneari, campeggi e complessi turistici oltre il 68% delle aree costiere sabbiose è sottratto ...

Advertising

sidewayseye : RT @EZanchini: Boom di nuove concessioni balneari, in alcuni Comuni italiani non esistono più spiagge libere. I numeri e le analisi del nu… - StefanoCiafani : RT @Legambiente: ???Report #Spiagge 2021 Aumentano del +12,5% le concessioni balneari, preoccupa l’avanzare dell’#erosione costiera e i tr… - IvanTaverniti : RT @EZanchini: Boom di nuove concessioni balneari, in alcuni Comuni italiani non esistono più spiagge libere. I numeri e le analisi del nu… - anteprima24 : ** #Legambiente: '#Concessioni su 68% litorale'. Sostenibilità: 'Top Piana Sele e Cilento' **… - gigige2017 : RT @EZanchini: Boom di nuove concessioni balneari, in alcuni Comuni italiani non esistono più spiagge libere. I numeri e le analisi del nu… -