Le squadre a cavallo della polizia incontrano gli studenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri, si è svolto presso le strutture delle squadre a cavallo e cinofili della polizia, un incontro con gli studenti dell'Istituto 'San Giuseppe Casa del Fanciullo' di San Giovanni ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri, si è svolto presso le strutture dellee cinofili, un incontro con glidell'Istituto 'San Giuseppe Casa del Fanciullo' di San Giovanni ...

Advertising

murderronmymind : RT @teo_acm: @AcmDuivel 'Mi volevano tante squadre ma ho capito subito che il Milan era quella giusta per me quando un essere mezzo uomo e… - _magnopaolo_ : RT @teo_acm: @AcmDuivel 'Mi volevano tante squadre ma ho capito subito che il Milan era quella giusta per me quando un essere mezzo uomo e… - EM1998_ : RT @teo_acm: @AcmDuivel 'Mi volevano tante squadre ma ho capito subito che il Milan era quella giusta per me quando un essere mezzo uomo e… - FredtheFake : RT @teo_acm: @AcmDuivel 'Mi volevano tante squadre ma ho capito subito che il Milan era quella giusta per me quando un essere mezzo uomo e… - AcmDuivel : RT @teo_acm: @AcmDuivel 'Mi volevano tante squadre ma ho capito subito che il Milan era quella giusta per me quando un essere mezzo uomo e… -