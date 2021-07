Le scarpe sostenibili che ti fanno correre “come i kenyani”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre corro, a Milano la pioggia scende forte, rinfrescante. Un passo dopo l’altro, evito le pozzanghereposso, aggirandole o saltandole per non bagnare troppo le Lapatet 1.5 che indosso, primeda corsa fatte interamente in Kenya da Enda, l’azienda che promette di “aiutare tutti aun po’ di più”. Sembrerebbe un’esagerazione da spot pubblicitario, invece devo constatare che sto davvero correndo più veloce del solito: nonostante le mie prestazioni da runner siano ormai da anni assai insoddisfacenti, durante questo primo test scendo agilmente sotto i 5 minuti a chilometro, ...

VejaUrca CWL White Oxford - Grey Purple Compra qui Courtesy Veja Veja è un brand pioniere nella produzione di calzature vegane e. Con il modello Urca CWL White Oxford - Grey ...Questa collezione si unisce ad un elenco sempre più lungo divegane realizzate da altri marchi internazionali come Adidas e New Balance , e a nuove propostecome le Nuven di Undo ...Enda, infatti, nasce con la nobile missione di fare imprenditoria sostenibile in Kenya creando posti di lavoro ... che devolve parte del prezzo di acquisto delle scarpe in sostegno di progetti ...Piñatex continua a conquistare il mondo della moda rendendola più sostenibile, questa volta è il turno della Nike.