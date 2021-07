Le conseguenze economiche della vittoria italiana a Wembley (Di giovedì 15 luglio 2021) La vittoria dell’Italia a Wembley ha riportato l’attenzione del pubblico e dei media sul gioco del calcio non solo come componente forma di intrattenimento, ma anche come metafora dell’economia. Come per la crescita economica, il successo sportivo di una nazione sembra coperta da misteri impenetrabili. Il modello produttivo e la tecnologia sono identici per ogni squadra, e oltre ai giocatori sono necessari solo un terreno e una palla. Anche per questa ragione, il calcio è lo sport popolare più praticato nel mondo, con giocatori affezionati o improvvisati di tutte le età nelle piazze, sulle spiagge e ovunque siano disponibili gli elementi essenziali: non ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Ladell’Italia aha riportato l’attenzione del pubblico e dei media sul gioco del calcio non solo come componente forma di intrattenimento, ma anche come metafora dell’economia. Come per la crescita economica, il successo sportivo di una nazione sembra coperta da misteri impenetrabili. Il modello produttivo e la tecnologia sono identici per ogni squadra, e oltre ai giocatori sono necessari solo un terreno e una palla. Anche per questa ragione, il calcio è lo sport popolare più praticato nel mondo, con giocatori affezionati o improvvisati di tutte le età nelle piazze, sulle spiagge e ovunque siano disponibili gli elementi essenziali: non ...

