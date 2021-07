Le cinque bici più costose del Tour de France 2021 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Tour de France 2021 si avvicina alla conclusione, con le ultime tre tappe (compresa la crono finale Libourne-Saint-Émilion) che separano i corridori dagli Champs-Élysées, dove arriveranno il 18 luglio. Le 17 tappe già terminate hanno visto un solo e unico dominatore, lo sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla dal 3 luglio e in procinto di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Ildesi avvicina alla conclusione, con le ultime tre tappe (compresa la crono finale Libourne-Saint-Émilion) che separano i corridori dagli Champs-Élysées, dove arriveranno il 18 luglio. Le 17 tappe già terminate hanno visto un solo e unico dominatore, lo sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla dal 3 luglio e in procinto di L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Le cinque bici più costose del Tour de France 2021 - SlKim : Ci sono cinque bici in garage da circa dieci anni ora si sta dibattendo se si possano salvare o no - hbw7even : RT @AkaMoonx: Lo so dovrei dormire, sono quasi le cinque del mattino ma stavo per mettere via il telefono e mi è venuta questa idea su @Aka… - biciPRO1 : Prende il via oggi da Alghero la prima Settimana Ciclistica Italiana, tutta in Sardegna. Cinque tappe tra mare, ven… - AkaMoonx : Lo so dovrei dormire, sono quasi le cinque del mattino ma stavo per mettere via il telefono e mi è venuta questa id… -