Lavoro | rallenta l’occupazione in Europa nel primo trimestre 2021 | Italia peggio di tutti con Spagna e Grecia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nell’Unione europea sono il 71,9% le persone che hanno dichiarato di avere unnei primi tre mesi del. Il campione preso in esame da Eurostat che ha diffuso i dati è formato da cittadini di età compresa tra 20 e 64 anni. Il 14,8% dice di avere un bisogno di occupazione insoddisfatto; tra loro spiccano anche i disoccupati che costituiscono il 7,1% della forza. I part-time sottoccupati sono il 3,0%, quelli disponibili ma non in cerca diil 4,1% e quelli in cerca attiva ma non disponibili a lavorare si attestano allo 0,7%. A guidare la classifica dei “ri”, con i tassi più ...

Advertising

bizcommunityit : OCSE, divieto di licenziamento Italia rallenta adeguamento mercato del lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro rallenta

Open

Andrea Orcel prosegue il suonel ridisegnare Unicredit varando la nuova Unicredit Italia, con il nostro Paese che "diventa ...solo da intermediario tra attività e persone" e che dunque "...I part - time sottoccupati sono il 3,0% , quelli disponibili ma non in cerca diil 4,1% e quelli in cerca attiva ma non disponibili a lavorare si attestano allo 0,7% . A guidare la classifica ...Sindacati al fianco dei lavoratori: "Ore delicate, si rischia tensione molto alta". De Magistris: "Ingannati e politicamente abbandonati" ...Il turco ha pubblicato una foto su Instagram mentre si trova in un campo di allenamento. Il suo futuro è ancora da decidere. Demiral si sta allenando per farsi trovare pronto al ritiro con la Juve di ...