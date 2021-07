Latina | detenzione abusiva di armi | 63enne denunciata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 luglio 2021) SEZZE- Ieri i Carabinieir hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria unadel posto perdie munizioni. I controlli dei Carabinieri Il controllo ha avuto luogo dai servizi disposti dal comandante provinciale di, colonnello Lorenzo d’Aloia a seguito della recrudescenza dei fenomeni delittuosi verificatisi recentemente in ambito nazionale, nei quali è stata accertata la consumazione di gravi reati contro la persona mediante l’uso dida fuoco anche legalmente detenute. In particolare la donna non aveva espletato le formalità ...