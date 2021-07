La versione di Bonucci sul pullman scoperto | «Era tutto autorizzato Scaricare le colpe è molto italiano»

(Di giovedì 15 luglio 2021) «lesui giocatori è semplicistico e. Le autorità hanno acconsentito all’utilizzo deldicendo che sarebbero stati in grado di gestire la situazione». È difficile dare torto a Leonardo, che in un’intervista al Foglio oggi si difende e attacca smentendo quanto affermato dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Che ieri aveva scaricato la colpa della sfilata indella Nazionale per le vie della Capitale su di lui, Chiellini e sulla Figc. I quali, secondo la sua ...

Ladisul pullman scoperto Nel colloquio con Simone Canettieri il centrale della Nazionale italiana campione di Euro 2020 spiega: "L'intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto ...... nel primo tempo contro l'Inghilterra non abbiamo visto certo lamigliore della nostra ... Leonardo, dopo l'Europeo del 2016, mi aveva detto quanto era stato difficile abbandonare il ...Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi punta il dito contro la Figc, ma anche contro i giocatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che avrebbero “forzato” per dar vita al corteo degli Azzurri campio ...La trattativa a cui faceva riferimento il difensore azzurro è quella con gli uomini della sicurezza per consentire alla Nazionale italiana di viaggiare da via del Corso fino all'hotel Parco dei Princi ...