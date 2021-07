La torta ai frutti di bosco | una delizia da solo 175 calorie a fetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laaidi: unada175a fetta. È buona, è fresca, piace a tutti quanti. È laaidiche ti proponiamo qui appresso. Non, si prepara anche in poco tempo: cosa volere di più? Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per dodici porzioni servono: 230 grammi di farina; 130 grammi di kefir (ma può andare bene anche lo yogurt); 100 grammi didi(più un cucchiaio di farina); 70 grammi di burro fuso; 50 grammi di stevia ...