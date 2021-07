La terza dose di vaccino sarà necessaria? Ecco l'opinione degli esperti (Di giovedì 15 luglio 2021) Tanti sono gli interrogativi che si pongono gli italiani, tra il dubbio delle varianti e la copertura che offre la doppia dose: dovrà essere somministrata la terza dose? Quando? E, soprattutto, è ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) Tanti sono gli interrogativi che si pongono gli italiani, tra il dubbio delle varianti e la copertura che offre la doppia: dovrà essere somministrata la? Quando? E, soprattutto, è ...

Adnkronos : Vaccino #Covid, serve la terza dose? Ecco cosa ne pensano gli esperti. - ladyonorato : USA: FDA gela Pfizer: no alla terza dose di vaccino. - Agenzia_Ansa : 'Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma n… - infoitsalute : Vaccino, terza dose in autunno? Il parere degli esperti - Davide72 : Un altra cosa le dosi di vaccino ve le lascio volentieri a Lei Ricciardi e a suoi superiori Speranza e Sileri almen… -