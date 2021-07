La Talpa 2022 | Malgioglio e un noto telecronista sportivo nel cast?

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sebbene l’inizio sia fissato soltanto a marzo, sono molte le notizie che si susseguono riguardo la nuova edizione de La. Dopo i primi nomi emersi in queste ore, altri due hanno fatto sicuramente scalpore. Sono due pezzi da novanta nel loro settore e stiamo parlando di Cristianoe Pierluigi Pardo. Il reality torna sul piccolo schermo dopo circa 13 anni e sembra che la sua collocazione sarà al posto dell’Isola dei Famosi, ma ancora non ci sono conferme in merito. La: Cristianoci sarà? Il ritorno de Laha sicuramente ...

Latornerà in onda grazie all'acquisto dei diritti da parte di Mediaset. Al momento però non ... Non sarebbe da escludere tuttavia il suo ritorno nel prossimo inverno (febbraio - marzo), ...AGGIORNAMENTO: La fanpage instagram TheLifeof_insta ha appena smentito il rumor lanciato da Roberto Alessi inerente al fatto che Mediaset starebbe pensando di affidare Laa Tommaso Zorzi e Stefania Orlando . La suddetta fanpage ha riportato che Tommaso Zorzi è concentrato solo sulla sua nuova avventura a Discovery, mentre Stefania Orlando viaggia verso i ...LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, crollo di Roberta Di Padua: decisione choc. Barbara D’Urso sostituirà Paola Perego? Nell’annunciare il palinsesto della stagione 2021/2022 Pier Silvio Berlusconi ha c ...Il settimanale Novella 2000 ci rivela che i piani alti di Mediaset vogliono quasi sicuramente affidare la nuova conduzione de La Talpa, il reality dal sapore investigativo, ai due ex gieffini Tommaso ...